Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Задержали жителя Николаевщины: продавал трофейные "Шмели", РПГ и гранаты

Ирина БалачукПятница, 18 ноября 2022, 10:08
Задержали жителя Николаевщины: продавал трофейные Шмели, РПГ и гранаты
Фото ГПСУ

Пограничники совместно с СБУ и Нацполицией ликвидировали канал сбыта трофейного оружия и боеприпасов, который организовал 26-летний житель Николаевской области.

Источник: Госпогранслужба, Нацполиция

Дословно ГПСУ: "Мужчина выискивал оружие из районов ведения боевых действий, которое оставили оккупанты. В дальнейшем фигурант дела сбывал трофеи на черном рынке.

Реклама:

Его задержали "на горячем" и изъяли: РПГ-22, РПВ "Шмель", 20 гранат Ф-1 и деньги". 

 
фото ГПСУ

Детали: По данным полиции, мужчина продавал трофейное оружие и боеприпасы представителям криминальных кругов. 

 
фото гпсу

Злоумышленника поймали, когда он пытался продать ящик с 20 гранатами, пехотный огнемет и противотанковый гранатомет – это все он оценил в 1800 долларов.

ВИДЕО ДНЯ

Во время обысков у мужчины изъяли оружие, боеприпасы, деньги, полученные в результате преступной деятельности, и другие доказательства противоправной деятельности.  

Задержанному уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (приобретение, хранение, огнестрельного оружия, боеприпасов, без предусмотренного законом разрешения) УКУ. Ему грозит до 7 лет заключения.

Темы: Николаевская областьоружиеполицияПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Николаевская область
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Украинцев призывают к осмотрительности 23-24 августа: У нас День Независимости, а россияне коварны
"Психические болезни" для уклонистов: на Николаевщине разоблачили масштабную схему торговли справками
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: