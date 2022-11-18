Задержали жителя Николаевщины: продавал трофейные "Шмели", РПГ и гранаты

Пограничники совместно с СБУ и Нацполицией ликвидировали канал сбыта трофейного оружия и боеприпасов, который организовал 26-летний житель Николаевской области.

Источник: Госпогранслужба, Нацполиция

Дословно ГПСУ: "Мужчина выискивал оружие из районов ведения боевых действий, которое оставили оккупанты. В дальнейшем фигурант дела сбывал трофеи на черном рынке.

Его задержали "на горячем" и изъяли: РПГ-22, РПВ "Шмель", 20 гранат Ф-1 и деньги".

фото ГПСУ

Детали: По данным полиции, мужчина продавал трофейное оружие и боеприпасы представителям криминальных кругов.

фото гпсу

Злоумышленника поймали, когда он пытался продать ящик с 20 гранатами, пехотный огнемет и противотанковый гранатомет – это все он оценил в 1800 долларов.

Во время обысков у мужчины изъяли оружие, боеприпасы, деньги, полученные в результате преступной деятельности, и другие доказательства противоправной деятельности.

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Задержанному уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (приобретение, хранение, огнестрельного оружия, боеприпасов, без предусмотренного законом разрешения) УКУ. Ему грозит до 7 лет заключения.