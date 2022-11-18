Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ексглава МЗС Литви: після останніх подій не має бути обмежень на зброю для України

"Європейська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 10:39

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що після останніх подій у війні РФ проти України Захід мав би зняти усі політичні обмеження на військову допомогу для України і дати у тому числі далекобійні ракети для HIMARS.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Дикий терор РФ не спинити ніякими перемовинами. Лише системами протиповітряної оборони, танками і далекобійною артилерією. Не має бути ніяких обмежень на зброю для України", - наголосив він, додавши хештег #ATACMS.

Реклама:

Раніше Лінкявічюс наголосив, що інцидент з ракетою на території Польщі, незалежно від того, чиєю вона виявиться, кардинально змінює ситуацію і є дуже чітким сигналом, що Україні потрібна максимальна допомога, аби якнайшвидше закінчити війну. 

Нагадаємо, Лінас Лінкявічюс очолював МЗС Литви протягом 8 років - до кінця 2020 року, коли його змінив на цій посаді Габріелюс Ландсбергіс. Він активно підтримував Україну під час Революції гідності та після початку російської агресії в Криму та на Донбасі. 

Також він запам’ятався рішучою позицією на підтримку протестів білоруського народу проти фальсифікації виборів та засудженням репресій режиму Лукашенка, і серед перших почав називати його "колишнім президентом"

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛитвазброяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: