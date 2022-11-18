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Ексглава МЗС Литви: після останніх подій не має бути обмежень на зброю для України

"Європейська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 11:39

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що після останніх подій у війні РФ проти України Захід мав би зняти усі політичні обмеження на військову допомогу для України і дати у тому числі далекобійні ракети для HIMARS.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Дикий терор РФ не спинити ніякими перемовинами. Лише системами протиповітряної оборони, танками і далекобійною артилерією. Не має бути ніяких обмежень на зброю для України", - наголосив він, додавши хештег #ATACMS.

Раніше Лінкявічюс наголосив, що інцидент з ракетою на території Польщі, незалежно від того, чиєю вона виявиться, кардинально змінює ситуацію і є дуже чітким сигналом, що Україні потрібна максимальна допомога, аби якнайшвидше закінчити війну. 

Нагадаємо, Лінас Лінкявічюс очолював МЗС Литви протягом 8 років - до кінця 2020 року, коли його змінив на цій посаді Габріелюс Ландсбергіс. Він активно підтримував Україну під час Революції гідності та після початку російської агресії в Криму та на Донбасі. 

Також він запам’ятався рішучою позицією на підтримку протестів білоруського народу проти фальсифікації виборів та засудженням репресій режиму Лукашенка, і серед перших почав називати його "колишнім президентом"

Теми: ЛитвазброяУкраїна
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