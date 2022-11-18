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Экс-глава МИД Литвы: после последних событий не должно быть ограничений на оружие для Украины

"Европейская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 11:39

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что после последних событий в войне РФ против Украины Запад должен снять все политические ограничения на военную помощь для Украины и дать в том числе дальнобойные ракеты для HIMARS.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Дикий террор РФ не остановить никакими переговорами. Только системами противовоздушной обороны, танками и дальнобойной артиллерией. Не должно быть никаких ограничений на оружие для Украины", - подчеркнул он, добавив хэштег ATACMS.

Ранее Линкявичюс отметил, что инцидент с ракетой на территории Польши, независимо от того, чьей она окажется, кардинально меняет ситуацию и служит очень четким сигналом, что Украине нужна максимальная помощь, чтобы как можно быстрее закончить войну. 

Напомним, Линас Линкявичюс возглавлял МИД Литвы в течение 8 лет - до конца 2020 года, когда его сменил на этом посту Габриелюс Ландсбергис. Он активно поддерживал Украину во время Революции достоинства и после начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе. 

Также он запомнился решительной позицией в поддержку протестов белорусского народа против фальсификации выборов и осуждением репрессий режима Лукашенко, и среди первых начал называть его "бывшим президентом"

Темы: ЛитваоружиеУкраина
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