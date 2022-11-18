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В ОП розповіли, як забезпечать необхідним Херсонщину, де "нічого немає"

Олена РощінаП'ятниця, 18 листопада 2022, 10:53
В ОП розповіли, як забезпечать необхідним Херсонщину, де нічого немає
Херсон після звільнення, фото Дмитра Ларіна, УП

Усі регіони будуть допомагати Херсонській області в забезпеченні людей усім необхідним для життя, очолять цей процес Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області. 

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова: "Після поїздки на деокуповану Херсонщину стало зрозуміло одне: наші люди там потребують великої допомоги. Росіяни не лише вбивали, мінували, але й обікрали всі міста та селища. Там немає фактично нічого. 

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Для якнайшвидшого забезпечення населення всім необхідним, ми визначили 3 основні області, які будуть допомагати Херсонщині. Це Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області, які вже забезпечують гуманітарну допомогу. 

Їхні представники доставляють їжу, воду, медикаменти, паливо, генератори, техніку (будівельну, пожежну, швидкі, автобуси)".

Деталі: Всі області також отримали завдання щодо забезпечення необхідної допомоги, яку просить Херсонська ОВА.

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Волинська і Закарпатська області вже надіслали гуманітарні вантажі 17 листопада, додав Тимошенко. 

Крім того, всі області формують бригади людей з технікою для відрядження до Херсонської області для відновлення всієї інфраструктури: енергетичної, газової, водної, дорожньої тощо.

Протягом найближчого часу відвідати Херсонщину мають голови ОВА усіх областей, повідомив представник ОП.

Тимошенко також припустив, що світло у будинки херсонців можуть дати вже цього тижня.

Пряма мова: "Вже скоординована робота щодо відновлення електропостачання. Наша амбітна мета – щоб світло з'явилося вже цього тижня. Росіяни зробили все, щоб в області не було нічого. А ми докладемо зусиль, щоб в області було все!".

Теми: Херсонська областьдеокупаціяУкраїнагуманітарка
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