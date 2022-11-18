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В ОП рассказали, как обеспечат необходимым Херсонщину, где "ничего нет"

Елена РощинаПятница, 18 ноября 2022, 10:53
В ОП рассказали, как обеспечат необходимым Херсонщину, где ничего нет
Херсон после освобождения, фото Дмитрия Ларина, УП

Все регионы помогут Херсонской области в обеспечении людей всем необходимым для жизни, возглавят этот процесс Николаевская, Одесская и Днепропетровская области.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь: "После поездки на деоккупированную Херсонщину стало ясно одно: наши люди там нуждаются в большой помощи. Россияне не только убивали, минировали, но и обокрали все города и села. Там фактически ничего нет.

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Для скорейшего обеспечения населения всем необходимым мы определили 3 основные области, которые будут помогать Херсонщине. Это Николаевская, Одесская и Днепропетровская области, которые уже обеспечивают гуманитарную помощь.

Их представители доставляют еду, воду, медикаменты, топливо, генераторы, технику (строительную, пожарную, скорые, автобусы)".

Детали: Все области также получили задания по обеспечению необходимой помощи, которую просит Херсонская ОВА.

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Волынская и Закарпатская области уже отправили гуманитарные грузы 17 ноября, добавил Тимошенко.

Кроме того, все области формируют бригады людей с техникой для отправки в ​​Херсонскую область для восстановления всей инфраструктуры: энергетической, газовой, водной, дорожной и т.д.

В ближайшее время посетить Херсонскую область должны главы ОВА всех областей, сообщил представитель ОП.

Тимошенко также допустил, что свет в дома херсонцев могут дать уже на этой неделе. 

Прямая речь: "Уже скоординирована работа по возобновлению электроснабжения. Наша амбициозная цель – чтобы свет появился уже на этой неделе. Россияне сделали все, чтобы в области ничего не было, а мы приложим усилия, чтобы в области было все!".

Темы: Херсонская областьдеоккупацияУкраинагуманитарка
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