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У трьох областях можуть лунати постріли і вибухи: тренуються солдати і працюють піротехніки

Ірина БалачукП'ятниця, 18 листопада 2022, 10:58
У трьох областях можуть лунати постріли і вибухи: тренуються солдати і працюють піротехніки
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Голови Львівської, Полтавської та Кіровоградської областей повідомили мешканців про те, що 18 листопада піротехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети, а військові проводитимуть навчальні стрільби.

Джерело: голова Львівська ОВА Максим Козицький, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін та голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram

Пряма мова Козицького: "Жителі Львівщини, орієнтовно з 11:30 по 12:00 ви можете почути звуки, схожі на вибухи. Ситуація під контролем! Це наші фахівці ДСНС будуть знешкоджувати металобрухт окупантів, який воїни ППО раніше успішно приземлили".

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Деталі: Лунін повідомив, що 18 листопада на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. 

У свою чергу Райкович о 10:49 додав, що упродовж двох годин неподалік Компаніївки працюватимуть вибухотехніки.

Голови ОВА закликали мешканців не панікувати, якщо почують звуки пострілів чи вибухів.

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Теми: ЛьвівщинаПолтавська областьКіровоградська областьвійна
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