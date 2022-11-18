Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В трех областях могут раздаваться выстрелы и взрывы: тренируются солдаты и работают пиротехники

Ирина БалачукПятница, 18 ноября 2022, 11:58
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Главы Львовской, Полтавской и Кировоградской областей сообщили жителям о том, что 18 ноября пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы, а военные будут проводить учебные стрельбы.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий, глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин и глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Жители Львовщины, ориентировочно с 11:30 по 12:00 вы можете услышать звуки, похожие на взрывы. Ситуация под контролем, это наши специалисты ГСЧС будут обезвреживать металлолом оккупантов, который воины ПВО ранее успешно приземлили".

Детали: Лунин сообщил, что 18 ноября на территории Полтавской общины будут проводить учебные стрельбы. 

В свою очередь Райкович в 10:49 добавил, что в течение двух часов неподалеку Компанеевки будут работать взрывотехники.

Главы ОВА призвали жителей не паниковать, если услышат звуки выстрелов или взрывов.

Темы: ЛьвовщинаПолтавская областьКировоградская областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Кремль не останавливал мобилизацию, готовится к очередной волне - ISW

обновленоРоссияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье, под завалами могут быть люди

обновленоСуркис и Шуфрич вышли из НОК, Шевченко предлагают остаться

Орбан предложил альтернативу плану ЕС по поддержке Украины на 18 млрд евро

Украина будет производить тяжелое вооружение и военную технику как минимум с шестью странами НАТО

видео, фотоКомитет защиты журналистов вручил награду главреду УП Севгиль Мусаевой

Все новости...
Львовщина
После атаки только 30% абонентов Львовщины могут одновременно пользоваться светом
На Львовщину прилетело 10 вражеских ракет, есть пострадавший – ОВА
Над Львовской областью сбили дрон-камикадзе
Последние новости
10:32
Ученые в Канаде обнаружили новый вариант коронавируса: его переносят олени
10:22
Депутата от ОПЗЖ назначили советником Херсонской ОГА
10:22
СБУ вычислила еще 11 организаторов псевдореферендума на ТОТ Запорожской области
10:07
Плановые отключения электроэнергии применили во всех регионах Украины
09:56
Оккупанты обстреливают правый берег Днепра на Херсонщине и тянут технику на Луганщину
09:38
Британская разведка: РФ провела крупнейший выпуск долговых обязательств для финансирования войны
09:24
В Белом доме отрицают давление на Украину по поводу переговоров с РФ
09:07
Потери России: за сутки почти полтысячи воинов и 6 танков
08:50
США наложили санкции на россиянина и белоруску за коррупцию с гватемальскими шахтами
08:32
Украинская авиация уничтожила россиян с техникой на Луганщине
Все новости...