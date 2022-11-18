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В трех областях могут раздаваться выстрелы и взрывы: тренируются солдаты и работают пиротехники

Ирина БалачукПятница, 18 ноября 2022, 10:58
В трех областях могут раздаваться выстрелы и взрывы: тренируются солдаты и работают пиротехники
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Главы Львовской, Полтавской и Кировоградской областей сообщили жителям о том, что 18 ноября пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы, а военные будут проводить учебные стрельбы.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий, глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин и глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Жители Львовщины, ориентировочно с 11:30 по 12:00 вы можете услышать звуки, похожие на взрывы. Ситуация под контролем, это наши специалисты ГСЧС будут обезвреживать металлолом оккупантов, который воины ПВО ранее успешно приземлили".

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Детали: Лунин сообщил, что 18 ноября на территории Полтавской общины будут проводить учебные стрельбы. 

В свою очередь Райкович в 10:49 добавил, что в течение двух часов неподалеку Компанеевки будут работать взрывотехники.

Главы ОВА призвали жителей не паниковать, если услышат звуки выстрелов или взрывов.

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Темы: ЛьвовщинаПолтавская областьКировоградская областьвойна
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