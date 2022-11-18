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В МЗС відповіли цифрами на заяви Угорщини про санкції, що "шкодять не Росії, а ЄС"

"Європейська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 12:08

В МЗС України відповіли офіційними цифрами на останні заяви міністра закордонних справ Угорщини, який нарікав, що європейські санкції проти Росії більше шкодять самій Європі, а не російській економіці.

Як пише "Європейська правда", такий коментар опублікував речник МЗС Олег Ніколенко.

Він навів дані від Ради ЄС, Світового банку та МВФ, які демонструють реальний ефект від санкцій для Росії. Згідно з цими цифрами, ВВП Росії скоротився на 5,5 - 9%, обсяги торгівлі - на 30-35%, інфляція досягла 22%, з країни вийшли близько тисячі іноземних компаній, які складали 40% ВВП; імпорт нафти до ЄС до кінця року знизиться на 90%. На додачу, РФ не може відкрито імпортувати багато технологій і комплектуючих частин, вимушена скоротити виробництво.

"Російська економіка відкотилася на тридцять років назад. Заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності. Якби в Москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України. Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії Росії?", - резюмував Олег Ніколенко.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре розкритикував санкції ЄС проти Росії та заявив, що лідери, які це підтримували, мали б піти у відставку.

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Теми: МЗСУгорщинасанкції
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