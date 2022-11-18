Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД ответили цифрами на заявления Венгрии о санкциях, которые "вредят не России, а ЕС"

"Европейская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 11:08

В МИД Украины ответили официальными цифрами на последние заявления министра иностранных дел Венгрии, который сетовал, что европейские санкции против России больше вредят самой Европе, а не российской экономике.

Как пишет "Европейская правда", такой комментарий опубликовал представитель МИД Олег Николенко.

Он привел данные от Совета ЕС, Всемирного банка и МВФ, которые демонстрируют реальный эффект от санкций для России. Согласно этим цифрам, ВВП России сократился на 5,5 - 9%, объемы торговли - на 30-35%, инфляция достигла 22%, из страны вышли около тысячи иностранных компаний, которые составляли 40% ВВП; импорт нефти в ЕС до конца года снизится на 90%. Вдобавок РФ не может открыто импортировать многие технологии и комплектующие части, вынуждена сократить производство.

Реклама:

"Российская экономика откатилась на тридцать лет назад. Заявления о том, что европейские санкции не влияют на экономику России, не соответствуют действительности. Как бы в Москве или Будапеште не пытались преуменьшить эффективность решений Брюсселя, санкции работают и ограничивают возможности РФ финансировать войну против Украины. Так кому следует уходить в отставку: тем, кто защищает мир и безопасность в Европе, или тем, кто размывает усилия ЕС по противодействию агрессии России?", - резюмировал Олег Николенко.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз раскритиковал санкции ЕС против России и заявил, что лидеры, которые это поддерживали, должны были бы уйти в отставку.

Темы: МИДВенгриясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
МИД
МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину
МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ
На границе с Грузией застряли украинцы, которых силой вывезли в Россию: МИД изучает ситуацию
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: