В МИД ответили цифрами на заявления Венгрии о санкциях, которые "вредят не России, а ЕС"

В МИД Украины ответили официальными цифрами на последние заявления министра иностранных дел Венгрии, который сетовал, что европейские санкции против России больше вредят самой Европе, а не российской экономике.

Как пишет "Европейская правда", такой комментарий опубликовал представитель МИД Олег Николенко.

Он привел данные от Совета ЕС, Всемирного банка и МВФ, которые демонстрируют реальный эффект от санкций для России. Согласно этим цифрам, ВВП России сократился на 5,5 - 9%, объемы торговли - на 30-35%, инфляция достигла 22%, из страны вышли около тысячи иностранных компаний, которые составляли 40% ВВП; импорт нефти в ЕС до конца года снизится на 90%. Вдобавок РФ не может открыто импортировать многие технологии и комплектующие части, вынуждена сократить производство.

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"Российская экономика откатилась на тридцать лет назад. Заявления о том, что европейские санкции не влияют на экономику России, не соответствуют действительности. Как бы в Москве или Будапеште не пытались преуменьшить эффективность решений Брюсселя, санкции работают и ограничивают возможности РФ финансировать войну против Украины. Так кому следует уходить в отставку: тем, кто защищает мир и безопасность в Европе, или тем, кто размывает усилия ЕС по противодействию агрессии России?", - резюмировал Олег Николенко.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз раскритиковал санкции ЕС против России и заявил, что лидеры, которые это поддерживали, должны были бы уйти в отставку.