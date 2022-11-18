СБУ піймала в Україні злочинця, якого розшукував Інтерпол

Служба безпеки затримала у Тернополі іноземного злочинця, якого розшукував Інтерпол за тяжкі злочини, і який намагався створити кримінальне угруповання в Україні.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Співробітники спецслужби отримали інформацію про те, що один з учасників банди прибув до України, де сподівався переховуватись. Крім того, він намагався створити в західніх областях України власне кримінальне угруповання для здійснення "нальотів" на оселі та бізнес місцевих жителів.

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За інформацією СБУ, таким чином він планував поширити свій злочинний вплив на території регіону і "піднятись у статусі злочинної ієрархії". Як наголосили у Службі безпеки, такі дії могли призвести до загострення криміногенної обстановки і розхитування суспільно-політичної ситуації в західних областях.

Співробітники спецслужби встановили його місцезнаходження і затримали. Зловмисником виявився учасник міжнародного злочинного угруповання з Південного Кавказу. Група спеціалізувалася на розбійних нападах, що вчиняли з особливою жорстокістю.

Вирішується питання щодо застосування до нього екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння тяжких злочинів в Україні.