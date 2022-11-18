Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ піймала в Україні злочинця, якого розшукував Інтерпол

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 18 листопада 2022, 12:31
Затриманий, фото з пресслужби СБУ

Служба безпеки затримала у Тернополі іноземного злочинця, якого розшукував Інтерпол за тяжкі злочини, і який намагався створити кримінальне угруповання в Україні.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Співробітники спецслужби отримали інформацію про те, що один з учасників банди прибув до України, де сподівався переховуватись. Крім того, він намагався створити в західніх областях України власне кримінальне угруповання для здійснення "нальотів" на оселі та бізнес місцевих жителів.

За інформацією СБУ, таким чином він планував поширити свій злочинний вплив на території регіону і "піднятись у статусі злочинної ієрархії". Як наголосили у Службі безпеки, такі дії могли призвести до загострення криміногенної обстановки і розхитування суспільно-політичної ситуації в західних областях.

Співробітники спецслужби встановили його місцезнаходження і затримали. Зловмисником виявився учасник міжнародного злочинного угруповання з Південного Кавказу. Група спеціалізувалася на розбійних нападах, що вчиняли з особливою жорстокістю.

Вирішується питання щодо застосування до нього екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння тяжких злочинів в Україні.

Теми: СБУІнтерполкримінал
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

До Херсону прибув перший з початку великої війни потяг зі столиці

Зеленський закликав партнерів проявити лідерство у реалізації 10 кроків "формули миру"

Депутата від ОПЗЖ призначили радником голови Херсонської ОВА

Кремль не зупиняв мобілізацію, готується до чергової хвилі – ISW

оновленоРосіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі, під завалами можуть бути люди

оновленоСуркіс і Шуфрич вийшли з НОК, Шевченку пропонують лишитись

Усі новини...
СБУ
Спецслужба заблокувала онлайн-казино росіян, яке наживалося на українцях
Зеленський призначив голів СБУ у трьох областях
Правоохоронці затримали депутата забороненої "ОПЗЖ": працював на окупантів Херсонщини
Останні новини
11:30
Кузін розповів, скільки вакцин проти COVID-19 є в Україні
11:30
Кім Чен Ин стежив за запуском балістичної ракети з донькою, пригрозив США ядерною зброєю
11:21
До Херсону прибув перший з початку великої війни потяг зі столиці
11:00
Зеленський закликав партнерів проявити лідерство у реалізації 10 кроків "формули миру"
10:56
фотоДукалис, Джокер, Киллер, Мать: ДБР виявило список та "лігво" колаборантів у Херсоні
10:45
США надасть близько $20 млн на програму, оголошену Зеленським під час G20
10:32
Науковці в Канаді виявили новий варіант коронавірусу: його переносять олені
10:22
Депутата від ОПЗЖ призначили радником голови Херсонської ОВА
10:22
СБУ вирахувала ще 11 організаторів псевдореферендуму на ТОТ Запорізької області
10:07
Планові відключення електроенергії застосували у всіх регіонах України
Усі новини...