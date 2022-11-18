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СБУ поймала в Украине преступника, которого разыскивал Интерпол

Татьяна ЛозовенкоПятница, 18 ноября 2022, 11:31
СБУ поймала в Украине преступника, которого разыскивал Интерпол
Задержанный, фото из пресс-службы СБУ

Служба безопасности задержала в Тернополе иностранного преступника, которого разыскивал Интерпол за тяжкие преступления, и который пытался создать криминальную группировку в Украине.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сотрудники спецслужбы получили информацию о том, что один из участников банды прибыл в Украину, где надеялся скрываться. Кроме того, он пытался создать в западной Украине собственную криминальную группировку для осуществления "налетов" на дома и бизнес местных жителей.

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По информации СБУ, таким образом он планировал распространить свое преступное влияние на территории региона и "подняться в статусе преступной иерархии". Как отметили в Службе безопасности, такие действия могли привести к обострению криминогенной обстановки и расшатыванию общественно-политической ситуации в западных областях.

Сотрудники спецслужбы установили его местонахождение и задержали. Злоумышленником оказался участник международной преступной группировки с Южного Кавказа. Группа специализировалась на разбойных нападениях, совершавшихся с особой жестокостью.

Решается вопрос о применении к нему экстрадиционного ареста. Также проверяется возможная причастность задержанного к совершению тяжких преступлений в Украине.

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Темы: СБУИнтерполкриминал
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