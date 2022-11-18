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У Кремлі відреагували на заклики покинути Запорізьку АЕС: хочуть продовжити спілкування з МАГАТЕ

"Українська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 12:33
Запорізька АЕС, ілюстративне фото зі сторінки електростанції у Facebook

На вимоги припинити окупацію Запорізької атомної електростанції у Кремлі заявили, що продовжать діалог з Міжнародним агентством з атомної енергії.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на слова прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Ми продовжимо наше спілкування з МАГАТЕ".

Деталі: При цьому Пєсков не уточнив, чи готова Росія виконати заклики припинити окупацію ядерних об’єктів України.

Що цьому передувало: 17 листопада Рада керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, ухвалила третю резолюцію з початку повномасштабної війни в Україні, в якій закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.

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Теми: РосіяМАГАТЕенергетика
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