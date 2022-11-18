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В Кремле отреагировали на призывы покинуть Запорожскую АЭС: хотят продолжить общение с МАГАТЭ

"Украинская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 11:33
В Кремле отреагировали на призывы покинуть Запорожскую АЭС: хотят продолжить общение с МАГАТЭ
Запорожская АЭС, иллюстративное фото со страницы электростанции в Facebook

На требования прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции в Кремле заявили, что продолжат диалог с Международным агентством по атомной энергии.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ".

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Детали: При этом Песков не уточнил, готова ли Россия выполнить призывы прекратить оккупацию ядерных объектов Украины.

Что этому предшествовало: 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ, состоящий из 35 стран, принял третью резолюцию с начала полномасштабной войны в Украине, в которой призвал Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

Темы: РосcияМАГАТЭэнергетика
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