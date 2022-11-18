Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле отреагировали на призывы покинуть Запорожскую АЭС: хотят продолжить общение с МАГАТЭ

"Украинская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 12:33
Запорожская АЭС, иллюстративное фото со страницы электростанции в Facebook

На требования прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции в Кремле заявили, что продолжат диалог с Международным агентством по атомной энергии.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ".

Детали: При этом Песков не уточнил, готова ли Россия выполнить призывы прекратить оккупацию ядерных объектов Украины.

Что этому предшествовало: 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ, состоящий из 35 стран, принял третью резолюцию с начала полномасштабной войны в Украине, в которой призвал Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияМАГАТЭэнергетика
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский призвал партнеров проявить лидерство в реализации 10 шагов "формулы мира"

Депутата от ОПЗЖ назначили советником главы Херсонской ОГА

Кремль не останавливал мобилизацию, готовится к очередной волне - ISW

обновленоРоссияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье, под завалами могут быть люди

обновленоСуркис и Шуфрич вышли из НОК, Шевченко предлагают остаться

Орбан предложил альтернативу плану ЕС по поддержке Украины на 18 млрд евро

Все новости...
Путин собрал Совбез поговорить о гражданской обороне
"Пираты Херсонского моря": как ССО подкрадывались к оккупантам по дну реки
Резников показал броню украинского производства для ВСУ
В Запорожской области россияне расстреляли семью с 2 детьми – источники
Последние новости
11:00
Зеленский призвал партнеров проявить лидерство в реализации 10 шагов "формулы мира"
10:56
фотоДукалис, Джокер, Киллер, Мать: ГБР обнаружило список и "логово" коллаборантов в Херсоне
10:45
США предоставит около $20 млн на программу, объявленную Зеленским во время G20
10:32
Ученые в Канаде обнаружили новый вариант коронавируса: его переносят олени
10:22
Депутата от ОПЗЖ назначили советником главы Херсонской ОГА
10:22
СБУ вычислила еще 11 организаторов псевдореферендума на ТОТ Запорожской области
10:07
Плановые отключения электроэнергии применили во всех регионах Украины
09:56
Оккупанты обстреливают правый берег Днепра на Херсонщине и тянут технику на Луганщину
09:38
Британская разведка: РФ провела крупнейший выпуск долговых обязательств для финансирования войны
09:24
В Белом доме отрицают давление на Украину по поводу переговоров с РФ
Все новости...