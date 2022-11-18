Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган обговорив із Путіним зерновий коридор і переговори з Україною

"Європейська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 12:46

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним обговорив зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою.

Про це повідомила канцелярія турецького президента, пише "Європейська правда".

Відзначається, що Ердоган подякував президенту Путіну за його "конструктивну позицію" щодо продовження на 120 днів Стамбульської угоди щодо експорту зерна. 

Ердоган заявив, що затягування війни між РФ та Україною підвищує ризики, тому важливим є відновлення дипломатичних переговорів.

Він додав, що контакти керівників російської та американської розвідок у Туреччині відіграють ключову роль у запобіганні неконтрольованої ескалації.

У розмові йшлося також про пропозицію Путіна створити хаб природного газу в Туреччині. Ердоган зазначив, що робочі групи зроблять необхідні технічні, правові та комерційні оцінки, щоб якомога швидше досягти спільних цілей. 

Як повідомлялося, у Стамбулі в четвер домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті G20 у вівторок заявив, що він хоче, аби угода була продовжена на безстроковий період, а також, щоб у її сферу дії увійшли два додаткових морських порти України - Миколаїв та "Ольвія" в Миколаївській області.

Теми: ЕрдоганПутінУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

До Херсону прибув перший з початку великої війни потяг зі столиці

Зеленський закликав партнерів проявити лідерство у реалізації 10 кроків "формули миру"

Депутата від ОПЗЖ призначили радником голови Херсонської ОВА

Кремль не зупиняв мобілізацію, готується до чергової хвилі – ISW

оновленоРосіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі, під завалами можуть бути люди

оновленоСуркіс і Шуфрич вийшли з НОК, Шевченку пропонують лишитись

Усі новини...
Ердоган
Ердоган упевнений, що українська "зернова угода" буде продовжена
Ердоган про падіння ракети в Польщі: Не думаю, що це має відношення до Росії
Байден і Ердоган обговорили на Балі український експорт зерна, теракт у Стамбулі
Останні новини
11:44
Після ракетного удару зникло опалення у 120 багатоповерхівках Запоріжжя
11:30
Кузін розповів, скільки вакцин проти COVID-19 є в Україні
11:30
Кім Чен Ин стежив за запуском балістичної ракети з донькою, пригрозив США ядерною зброєю
11:21
До Херсону прибув перший з початку великої війни потяг зі столиці
11:00
Зеленський закликав партнерів проявити лідерство у реалізації 10 кроків "формули миру"
10:56
фотоДукалис, Джокер, Киллер, Мать: ДБР виявило список та "лігво" колаборантів у Херсоні
10:45
США надасть близько $20 млн на програму, оголошену Зеленським під час G20
10:32
Науковці в Канаді виявили новий варіант коронавірусу: його переносять олені
10:22
Депутата від ОПЗЖ призначили радником голови Херсонської ОВА
10:22
СБУ вирахувала ще 11 організаторів псевдореферендуму на ТОТ Запорізької області
Усі новини...