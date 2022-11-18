Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ердоган обговорив із Путіним зерновий коридор і переговори з Україною

"Європейська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 11:46

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним обговорив зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою.

Про це повідомила канцелярія турецького президента, пише "Європейська правда".

Відзначається, що Ердоган подякував президенту Путіну за його "конструктивну позицію" щодо продовження на 120 днів Стамбульської угоди щодо експорту зерна. 

Реклама:

Ердоган заявив, що затягування війни між РФ та Україною підвищує ризики, тому важливим є відновлення дипломатичних переговорів.

Він додав, що контакти керівників російської та американської розвідок у Туреччині відіграють ключову роль у запобіганні неконтрольованої ескалації.

У розмові йшлося також про пропозицію Путіна створити хаб природного газу в Туреччині. Ердоган зазначив, що робочі групи зроблять необхідні технічні, правові та комерційні оцінки, щоб якомога швидше досягти спільних цілей. 

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, у Стамбулі в четвер домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті G20 у вівторок заявив, що він хоче, аби угода була продовжена на безстроковий період, а також, щоб у її сферу дії увійшли два додаткових морських порти України - Миколаїв та "Ольвія" в Миколаївській області.

Теми: ЕрдоганПутінУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Ердоган
Ердоган сам поїде до Путіна, якого чекали в Анкарі – ЗМІ
Путін поки не їде в Туреччину: зустріч з Ердоганом відкладається
Ердоган заявив, що відновлення "зернової угоди" залежить від виконання Заходом своїх "обіцянок"
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: