Ердоган обговорив із Путіним зерновий коридор і переговори з Україною

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним обговорив зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою.

Про це повідомила канцелярія турецького президента, пише "Європейська правда".

Відзначається, що Ердоган подякував президенту Путіну за його "конструктивну позицію" щодо продовження на 120 днів Стамбульської угоди щодо експорту зерна.

Ердоган заявив, що затягування війни між РФ та Україною підвищує ризики, тому важливим є відновлення дипломатичних переговорів.

Він додав, що контакти керівників російської та американської розвідок у Туреччині відіграють ключову роль у запобіганні неконтрольованої ескалації.

У розмові йшлося також про пропозицію Путіна створити хаб природного газу в Туреччині. Ердоган зазначив, що робочі групи зроблять необхідні технічні, правові та комерційні оцінки, щоб якомога швидше досягти спільних цілей.

Як повідомлялося, у Стамбулі в четвер домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.

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Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті G20 у вівторок заявив, що він хоче, аби угода була продовжена на безстроковий період, а також, щоб у її сферу дії увійшли два додаткових морських порти України - Миколаїв та "Ольвія" в Миколаївській області.