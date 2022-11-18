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Эрдоган обсудил с Путиным зерновой коридор и переговоры с Украиной

"Европейская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 11:46

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил зерновой коридор и необходимость дипломатических переговоров между Киевом и Москвой.

Об этом сообщила канцелярия турецкого президента, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Эрдоган поблагодарил президента Путина за его "конструктивную позицию" о продлении на 120 дней Стамбульского соглашения по экспорту зерна. 

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Эрдоган заявил, что затягивание войны между РФ и Украиной повышает риски, поэтому важно возобновление дипломатических переговоров.

Он добавил, что контакты руководителей российской и американской разведок в Турции играют ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации.

В разговоре речь шла также о предложении Путина создать хаб природного газа в Турции. Эрдоган отметил, что рабочие группы сделают необходимые технические, правовые и коммерческие оценки, чтобы как можно скорее достичь общих целей. 

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Как сообщалось, в Стамбуле в четверг договорились о продлении работы "зернового коридора" для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите G20 во вторник заявил, что он хочет, чтобы соглашение было продлено на бессрочный период, а также, чтобы в его сферу действия вошли два дополнительных морских порта Украины - Николаев и "Ольвия" в Николаевской области.

Темы: ЭрдоганПутинУкраина
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