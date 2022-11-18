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Эрдоган обсудил с Путиным зерновой коридор и переговоры с Украиной

"Европейская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 12:46

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил зерновой коридор и необходимость дипломатических переговоров между Киевом и Москвой.

Об этом сообщила канцелярия турецкого президента, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Эрдоган поблагодарил президента Путина за его "конструктивную позицию" о продлении на 120 дней Стамбульского соглашения по экспорту зерна. 

Эрдоган заявил, что затягивание войны между РФ и Украиной повышает риски, поэтому важно возобновление дипломатических переговоров.

Он добавил, что контакты руководителей российской и американской разведок в Турции играют ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации.

В разговоре речь шла также о предложении Путина создать хаб природного газа в Турции. Эрдоган отметил, что рабочие группы сделают необходимые технические, правовые и коммерческие оценки, чтобы как можно скорее достичь общих целей. 

Как сообщалось, в Стамбуле в четверг договорились о продлении работы "зернового коридора" для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите G20 во вторник заявил, что он хочет, чтобы соглашение было продлено на бессрочный период, а также, чтобы в его сферу действия вошли два дополнительных морских порта Украины - Николаев и "Ольвия" в Николаевской области.

Темы: ЭрдоганПутинУкраина
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