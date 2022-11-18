"Пірати Херсонського моря": як ССО прокладали шлях до села з окупантами по дну річки
Сили спецоперацій України розповіли про спецоперацію зі звільнення населеного пункту на Херсонщині разом із Іноземним легіоном.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: В селі на Херсонщині окупанти зробили опорні пункти із захоплених будинків місцевих жителів. Знищення передових постів противника із подальшим просуванням вглиб доручили зведеному загону воїнів 73-го морського центру СпП та Іноземного легіону.
Оператор 73 центру розповів, як розгортались події. Бійці підійшли до села на човнах, а передова група складалася з водолазів, які прокладали свій шлях по дну річки.
Пряма мова: "В основному всі штурмові групи пересувались на човнах (гумових), проте ми мали головний дозор такий собі, це три чоловіки, які пішли на ластах – два хлопи з іноземного легіону та я.
Висувались до цієї місцини, робили таку собі безпеку сектора. До того часу, як підійшли човни, ми змогли пробити цю стежку, і вийшли фактично на берег.
Одразу зробили швидкий кидок до першої хати і почали перекатами зачищати - хата за хатою. Біля четвертої ми почули стрільбу з кулемета, і зрозуміли, що час діяти".
Детальніше про наслідки бою та чому бійці ССО завжди мають із собою державний прапор, дивіться на відео.