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"Пірати Херсонського моря": як ССО прокладали шлях до села з окупантами по дну річки

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 листопада 2022, 12:05
Пірати Херсонського моря: як ССО прокладали шлях до села з окупантами по дну річки
ілюстративне фото ССО

Сили спецоперацій України розповіли про спецоперацію зі звільнення населеного пункту на Херсонщині разом із Іноземним легіоном.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: В селі на Херсонщині окупанти зробили опорні пункти із захоплених будинків місцевих жителів. Знищення передових постів противника із подальшим просуванням вглиб доручили зведеному загону воїнів 73-го морського центру СпП та Іноземного легіону.

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Оператор 73 центру розповів, як розгортались події. Бійці підійшли до села на човнах, а передова група складалася з водолазів, які прокладали свій шлях по дну річки.

Пряма мова: "В основному всі штурмові групи пересувались на човнах (гумових), проте ми мали головний дозор такий собі, це три чоловіки, які пішли на ластах – два хлопи з іноземного легіону та я.

Висувались до цієї місцини, робили таку собі безпеку сектора. До того часу, як підійшли човни, ми змогли пробити цю стежку, і вийшли фактично на берег.

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Одразу зробили швидкий кидок до першої хати і почали перекатами зачищати - хата за хатою. Біля четвертої ми почули стрільбу з кулемета, і зрозуміли, що час діяти".

Детальніше про наслідки бою та чому бійці ССО завжди мають із собою державний прапор, дивіться на відео.

Теми: ССОХерсонська областьвійна
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