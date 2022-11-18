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"Пираты Херсонского моря": как ССО подкрадывались к оккупантам по дну реки

Валентина РоманенкоПятница, 18 ноября 2022, 12:05
Пираты Херсонского моря: как ССО подкрадывались к оккупантам по дну реки
иллюстративное фото ССО

Силы спецопераций Украины рассказали о спецоперации по освобождению населенного пункта на Херсонщине вместе с Иностранным легионом.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: В селе на Херсонщине оккупанты сделали опорные пункты из захваченных домов местных жителей. Уничтожение передовых постов противника с последующим продвижением вглубь поручили сводному отряду воинов 73-го морского центра СпН и Иностранного легиона.

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Оператор 73 центра рассказал, как разворачивались события. Бойцы подошли к селу на лодках, а передовая группа состояла из водолазов, которые прокладывали свой путь по дну реки.

Прямая речь: "В основном все штурмовые группы передвигались на лодках-резинках, однако мы имели главный дозор - три человека, которые пошли на ластах - два парня из иностранного легиона и я.

Выдвигались к этому месту, делали некую безопасность сектора. К тому времени, когда подошли лодки, мы смогли пробить эту тропу, и вышли фактически на берег.

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Сразу сделали быстрый бросок к первому дому и начали перекатами зачищать - дом за домом. Возле четвертого мы услышали стрельбу из пулемета, и поняли, что пора действовать".

Подробнее о последствиях боя и почему бойцы ССО всегда имеют при себе государственный флаг, смотрите на видео.

Темы: ССОХерсонская областьвойна
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