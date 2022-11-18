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У Запорізькій області росіяни розстріляли родину з 2 дітьми – джерела

"Українська правда", Альона Мазуренко П'ятниця, 18 листопада 2022, 14:07
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У ніч на 18 листопада у Запорізькій області російські окупанти розстріляли родину із двома дітьми.

Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах

Деталі: За інформацією джерел, 18.11.2022 (нічний час доби) російськими окупантами за місцем проживання: Запорізька область, Пологівський район, смт Комиш-Зоря вул. Поштова, розстріляли родину з двома дітьми.

Встановлено, що загиблими є Дармобід Олександр, Дармобід Наталія та їх сини: Владислав та Кирило.

Наразі, зазначена вулиця оточена військовослужбовцями РФ.

Інформацію про вбивство УП також підтвердили в СБУ.

Теми: Запорізька областьвбивствовійна
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