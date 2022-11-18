У Запорізькій області росіяни розстріляли родину з 2 дітьми – джерела
П'ятниця, 18 листопада 2022, 14:07
У ніч на 18 листопада у Запорізькій області російські окупанти розстріляли родину із двома дітьми.
Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах
Деталі: За інформацією джерел, 18.11.2022 (нічний час доби) російськими окупантами за місцем проживання: Запорізька область, Пологівський район, смт Комиш-Зоря вул. Поштова, розстріляли родину з двома дітьми.
Встановлено, що загиблими є Дармобід Олександр, Дармобід Наталія та їх сини: Владислав та Кирило.
Наразі, зазначена вулиця оточена військовослужбовцями РФ.
Інформацію про вбивство УП також підтвердили в СБУ.