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В Запорожской области россияне расстреляли семью с 2 детьми – источники

"Украинская правда", Алена МазуренкоПятница, 18 ноября 2022, 14:07
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В ночь на 18 ноября в Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: По информации источников, 18.11.2022 (ночное время суток) российскими оккупантами по месту жительства: Запорожская область, Пологовский район, пгт Камыш-Заря ул. Почтовая, расстреляли семью с двумя детьми.

Установлено, что погибшими являются Дармобид Александр, Дармобид Наталья и их сыновья: Владислав и Кирилл.

Сейчас указанная улица окружена военнослужащими РФ.

Информацию об убийстве УП также подтвердили в СБУ.

Темы: Запорожская областьубийствовойна
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