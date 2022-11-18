Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Запорожской области россияне расстреляли семью с 2 детьми – источники

"Украинская правда", Алена МазуренкоПятница, 18 ноября 2022, 13:07
В Запорожской области россияне расстреляли семью с 2 детьми – источники
deepstatemap

В ночь на 18 ноября в Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: По информации источников, 18.11.2022 (ночное время суток) российскими оккупантами по месту жительства: Запорожская область, Пологовский район, пгт Камыш-Заря ул. Почтовая, расстреляли семью с двумя детьми.

Реклама:

Установлено, что погибшими являются Дармобид Александр, Дармобид Наталья и их сыновья: Владислав и Кирилл.

Сейчас указанная улица окружена военнослужащими РФ.

Информацию об убийстве УП также подтвердили в СБУ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьубийствовойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Запорожская область
"Власть" оккупантов из Токмака перевозят в другой город – Федоров
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: