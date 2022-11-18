В Запорожской области россияне расстреляли семью с 2 детьми – источники
Пятница, 18 ноября 2022, 14:07
В ночь на 18 ноября в Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми.
Источник: собеседники УП в правоохранительных органах
Детали: По информации источников, 18.11.2022 (ночное время суток) российскими оккупантами по месту жительства: Запорожская область, Пологовский район, пгт Камыш-Заря ул. Почтовая, расстреляли семью с двумя детьми.
Установлено, что погибшими являются Дармобид Александр, Дармобид Наталья и их сыновья: Владислав и Кирилл.
Сейчас указанная улица окружена военнослужащими РФ.
Информацию об убийстве УП также подтвердили в СБУ.