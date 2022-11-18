Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кишиневі партія "Шор" зібрала новий мітинг: вимагають відставки глави Генпрокуратури

"Європейська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 13:18
У Кишиневі партія Шор зібрала новий мітинг: вимагають відставки глави Генпрокуратури
Фото з сайту ЄП

У Кишиневі члени та прихильники проросійської партії "Шор" влаштували акцію протесту в центрі столиці. 

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Учасники перекрили дорогу та почали рух у бік будівлі Генпрокуратури. Вони вимагають відставки тимчасово виконуючого обов'язки головного прокурора Іона Мунтяну. Вони також скандують "Геть Маю Санду" та "Геть диктатуру!".

Реклама:

Поліція повідомила, що з початку акції протесту вже 16 людей, у тому числі 3 неповнолітніх, були доставлені до відділків для встановлення особи. Згодом було встановлено, що одна особа перебуває в розшуку.

Партія "Шор" вже близько 10 тижнів організовує протести в Кишиневі. Члени та представники формування вимагають відставки президентки, розпуску парламенту та організації дострокових парламентських виборів. 

З іншого боку, керівництво країни заявило, що люди мають право на мирний протест, але закликало організаторів не порушувати закон.

ВІДЕО ДНЯ

9 листопада кабмін Молдови на засіданні 9 листопада підтримав пропозицію міністра юстиції про звернення до Конституційного суду щодо визнання партії "Шор" незаконною. 

Правоохоронці провели серію обшуків в офісах партії та вилучили гроші, що могли призначатися для "зарплати" учасникам акцій протесту; в одному випадку лідер партії Ілан Шор прямо визнав це.

Читайте більше у статті:  Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.

Теми: Молдовамітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Молдова
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
У Лаврова назвали Молдову "придатком київського режиму", Кишинів відповів
Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: