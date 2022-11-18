Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кишиневі партія "Шор" зібрала новий мітинг: вимагають відставки глави Генпрокуратури

"Європейська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 14:18
Фото з сайту ЄП

У Кишиневі члени та прихильники проросійської партії "Шор" влаштували акцію протесту в центрі столиці. 

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Учасники перекрили дорогу та почали рух у бік будівлі Генпрокуратури. Вони вимагають відставки тимчасово виконуючого обов'язки головного прокурора Іона Мунтяну. Вони також скандують "Геть Маю Санду" та "Геть диктатуру!".

Поліція повідомила, що з початку акції протесту вже 16 людей, у тому числі 3 неповнолітніх, були доставлені до відділків для встановлення особи. Згодом було встановлено, що одна особа перебуває в розшуку.

Партія "Шор" вже близько 10 тижнів організовує протести в Кишиневі. Члени та представники формування вимагають відставки президентки, розпуску парламенту та організації дострокових парламентських виборів. 

З іншого боку, керівництво країни заявило, що люди мають право на мирний протест, але закликало організаторів не порушувати закон.

9 листопада кабмін Молдови на засіданні 9 листопада підтримав пропозицію міністра юстиції про звернення до Конституційного суду щодо визнання партії "Шор" незаконною. 

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці провели серію обшуків в офісах партії та вилучили гроші, що могли призначатися для "зарплати" учасникам акцій протесту; в одному випадку лідер партії Ілан Шор прямо визнав це.

Читайте більше у статті:  Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.

Теми: Молдовамітинги
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

До Херсона прибув перший з початку великої війни потяг зі столиці

Зеленський закликав партнерів проявити лідерство у реалізації 10 кроків "формули миру"

Депутата від ОПЗЖ призначили радником голови Херсонської ОВА

Кремль не зупиняв мобілізацію, готується до чергової хвилі – ISW

оновленоРосіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі, під завалами можуть бути люди

оновленоСуркіс і Шуфрич вийшли з НОК, Шевченку пропонують лишитись

Усі новини...
Молдова
У Молдові частково зникло світло після ракетних ударів РФ по Україні
За зламом Telegram топ-політиків Молдови може стояти Росія – глава спецслужби
На протесті проросійської партії "Шор" у Кишиневі затримали 63 осіб, більшість - неповнолітні
Останні новини
13:04
"Зернова ініціатива": за 2 дні з українських портів вийшли 9 суден з агропродукцією
12:46
фотоСБУ викрила банду, яка пропонувала українським ухилянтам виїзд до Росії
12:35
Рейд зі снайперами, ніч у поліції, сусідка з сокирою і обіймами. Як син шукав батька у звільненому Херсоні
12:20
Михайло Дубинянський: Про ключ до перемоги над імперією зла
12:17
відеоРятувальники показали, як засніжило українські Карпати
12:00
ДТП з кортежем Зеленського: за два місяці розслідування - без підозр
11:56
Президент Естонії: Захід не повинна лякати поразка Росії
11:44
Після ракетного удару зникло опалення у 120 багатоповерхівках Запоріжжя
11:30
Кузін розповів, скільки вакцин проти COVID-19 є в Україні
11:30
Кім Чен Ин стежив за запуском балістичної ракети з донькою, пригрозив США ядерною зброєю
Усі новини...