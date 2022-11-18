У Кишиневі партія "Шор" зібрала новий мітинг: вимагають відставки глави Генпрокуратури

У Кишиневі члени та прихильники проросійської партії "Шор" влаштували акцію протесту в центрі столиці.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Учасники перекрили дорогу та почали рух у бік будівлі Генпрокуратури. Вони вимагають відставки тимчасово виконуючого обов'язки головного прокурора Іона Мунтяну. Вони також скандують "Геть Маю Санду" та "Геть диктатуру!".

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Поліція повідомила, що з початку акції протесту вже 16 людей, у тому числі 3 неповнолітніх, були доставлені до відділків для встановлення особи. Згодом було встановлено, що одна особа перебуває в розшуку.

Партія "Шор" вже близько 10 тижнів організовує протести в Кишиневі. Члени та представники формування вимагають відставки президентки, розпуску парламенту та організації дострокових парламентських виборів.

З іншого боку, керівництво країни заявило, що люди мають право на мирний протест, але закликало організаторів не порушувати закон.

ВІДЕО ДНЯ

9 листопада кабмін Молдови на засіданні 9 листопада підтримав пропозицію міністра юстиції про звернення до Конституційного суду щодо визнання партії "Шор" незаконною.

Правоохоронці провели серію обшуків в офісах партії та вилучили гроші, що могли призначатися для "зарплати" учасникам акцій протесту; в одному випадку лідер партії Ілан Шор прямо визнав це.

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