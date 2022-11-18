В Кишиневе партия "Шор" собрала новый митинг: требуют отставки главы Генпрокуратуры

В Кишиневе члены и сторонники пророссийской партии "Шор" устроили акцию протеста в центре столицы.

Об этом сообщило издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Участники перекрыли дорогу и начали движение в сторону здания Генпрокуратуры. Они требуют отставки временно исполняющего обязанности главного прокурора Иона Мунтяну. Они также скандируют "Долой Майю Санду" и "Долой диктатуру!".

Полиция сообщила, что с начала акции протеста уже 16 человек, в том числе трое несовершеннолетних, были доставлены в участки для установления личности. Впоследствии было установлено, что один человек находится в розыске.

Партия "Шор" уже около 10 недель организует протесты в Кишиневе. Члены и представители формирования требуют отставки президента, роспуска парламента и организации досрочных парламентских выборов.

С другой стороны, руководство страны заявило, что люди имеют право на мирный протест, но призвало организаторов не нарушать закон.

9 ноября кабмин Молдовы на заседании 9 ноября поддержал предложение министра юстиции об обращении в Конституционный суд о признании партии "Шор" незаконной.

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Правоохранители провели серию обысков в офисах партии и изъяли деньги, которые могли предназначаться для "зарплаты" участникам акций протеста; в одном случае лидер партии Илан Шор прямо признал это.

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