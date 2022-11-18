У Польщі пропонують себе замість Росії у G20

Заступник міністра культури та національної спадщини Ярослав Селлін заявив, що Польща повинна замінити Росію у "Групі двадцяти" (G20).

Про це він сказав в ефірі "Польського радіо", повідомляє "Європейська правда".

"Я вважаю, що якщо G20 була задумана так, що це 20 економічно та політично найвагоміших держав, то ситуація дозріла до цього. В економічних рейтингах Польща посідає приблизно 20-те місце у світі, тоді як геополітичне значення Польщі значно зросло завдяки допомозі, наданій Україні", - сказав Селлін.

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Він також наголосив, що Росію слід визнати терористичною державою. Тоді не буде жодних сумнівів щодо того, чи варто запрошувати Росію на засідання G20 чи ОБСЄ.

Кілька днів тому Міністерство закордонних справ країни повідомило, що Польща відмовила у видачі віз членам російської делегації, які мали взяти участь у засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Зустріч відбудеться у Варшаві з 24 по 26 листопада.

В останні тижні через численні ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні лунають заклики про вигнання РФ з "Групи двадцяти".

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В Офісі президента заявили, що ракетний терор Росії проти України має зустріти ще більш жорстку відповідь міжнародної спільноти, зокрема, РФ має бути виключена з G20.