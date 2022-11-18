В Польше предлагают себя в G20 вместо России

Заместитель министра культуры и национального наследия Ярослав Селлин заявил, что Польша должна заменить Россию в "Группе двадцати" (G20),

Об этом он сказал в эфире "Польского радио", сообщает "Европейская правда".

"Я считаю, что если G20 была задумана так, что это 20 экономически и политически значимых государств, то ситуация дозрела до этого. В экономических рейтингах Польша занимает примерно 20-е место в мире, тогда как геополитическое значение Польши значительно возросло благодаря помощи, оказанной Украине", - сказал Селлин.

Он также отметил, что Россию следует признать террористическим государством. Тогда не будет никаких сомнений относительно того, стоит ли приглашать Россию на заседание G20 или ОБСЕ.

Несколько дней назад Министерство иностранных дел страны сообщило, что Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации, которые должны были принять участие в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Встреча состоится в Варшаве с 24 по 26 ноября.

В последние недели из-за многочисленных ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре в Украине звучат призывы об изгнании РФ из "Группы двадцати".

В Офисе президента заявили, что ракетный террор России против Украины должен встретить еще более жесткий ответ международного сообщества, в частности, РФ должна быть исключена из G20.