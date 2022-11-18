СБУ затримала "очільницю апарату" росіян на звільненій Миколаївщині

Служба безпеки України затримала колаборантку, яка очолювала "апарат адміністрації" російських окупантів у Снігурівському районі Миколаївщини.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Зловмисницею виявилась мешканка міста Снігурівка, яка приєдналась до окупаційної адміністрації держави-агресора та обіймала посаду "голови апарату" у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Снігурівського району".

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Деталі: За інформацією СБУ, жінка пропонувала "місця" у лавах окупаційної адміністрації та займалася документами, які були необхідні для видачі "гуманітарної допомоги" та грошей, що видавали окремій групі місцевого населення окупованої Снігурівки.

Жінка пропагувала серед місцевих жителів "підтримку" РФ, проводила з ними "співбесіди" та підтримувала репресивні заходи росіян на території регіону. Після звільнення району вона намагалась втекти на тимчасово непідконтрольну територію на півдні України, де планувала переховуватися. Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

ВІДЕО ДНЯ

Жінці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує ув’язнення строком до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади.