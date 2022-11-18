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СБУ задержала "руководительницу аппарата" россиян на освобожденной Николаевщине

Татьяна ЛозовенкоПятница, 18 ноября 2022, 13:50
СБУ задержала руководительницу аппарата россиян на освобожденной Николаевщине
Затримана, фото пресслужби СБУ

Служба безопасности Украины задержала коллаборантку, которая возглавляла "аппарат администрации" российских оккупантов в Снигиревском районе Николаевской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Злоумышленницей оказалась жительница города Снигиревка, которая присоединилась к оккупационной администрации государства-агрессора и занимала должность "главы аппарата" в незаконном органе власти, созданном на временно оккупированной территории Снигиревского района".

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Детали: По информации СБУ, женщина предлагала "места" в рядах оккупационной "администрации" и занималась документами, которые были необходимы для выдачи "гуманитарной помощи" и денег, которые выдавали отдельной группе местного населения оккупированной Снигиревки. 

Женщина пропагандировала среди местных жителей "поддержку" РФ, проводила с ними "собеседования" и поддерживала репрессивные меры россиян на территории региона. После освобождения района она пыталась убежать на временно неподконтрольную территорию на юге Украины, где планировала скрываться. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали. 

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Женщине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит заключение сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.

Темы: СБУоккупацияНиколаевская область
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