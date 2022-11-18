Україна розраховує отримати 3 млрд євро з цьогорічного макрофіну ЄС на початку наступного року

Україна розраховує отримати 3 мільярди євро з цьогорічного пакета макрофінансової допомоги ЄС у 9 млрд євро на початку наступного року, ці кошти будуть включені у пакет на 18 млрд євро на 2023 рік.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на спільній пресконференції з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

"Вже наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро цьогорічної допомоги, ми вдячні за це Європейській комісії, в грудні ми очікуємо ще пів мільярда, і цей рік буде закритий. Нас влаштовує, ми так домовилися, що 3 мільярди цьогорічної допомоги включаються у 18 мільярдів наступного року. Для нас дуже важливо отримати їх у січні, коли традиційно бюджет наповнюється доволі складно. Це буде надзвичайною підтримкою для нас, власне, у січні", - сказав Шмигаль.

За його словами, Валдіс Домбровскіс цю домовленість підтверджує.

Він визнав, що Угорщина висловлювала певні занепокоєння щодо того, яким чином буде організоване надання допомоги на наступний рік.

"Ми з усіма країнами ЄС, у тому числі Угорщиною, це питання обговорюємо і сподіваємося отримати рішення Європарламенту і держав-членів вже на початку грудня, щоб почати видавати допомогу вже на початку січня", - заявив Домбровскіс.

Нагадаємо, Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року.

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Однак Європейському Союзу потрібно буде внести зміни до законодавства для того, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового пакета.