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Украина рассчитывает получить 3 млрд евро из макрофина ЕС в начале следующего года

Пятница, 18 ноября 2022, 15:06

Украина рассчитывает получить 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС за текущий год в 9 млрд евро в начале следующего года, эти средства будут включены в пакет на 18 млрд евро на 2023 год.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Уже на следующей неделе Украина получит 2,5 млрд евро нынешней помощи, мы благодарны за это Европейской комиссии, в декабре мы ожидаем еще полмиллиарда, и этот год будет закрыт. Нас устраивает, мы так договорились, что 3 миллиарда нынешней помощи включаются в 18 миллиардов в следующем году. Для нас очень важно получить их в январе, когда традиционно бюджет наполняется довольно сложно. Это будет чрезвычайной поддержкой для нас, собственно, в январе", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Валдис Домбровскис эту договоренность подтверждает.

Как пояснил Домбровскис, из-за агрессии многие решения в ЕС нужно было принимать специально ad hoc и это не способствовало стабильности и предсказуемости финансирования.

"Именно поэтому мы начали говорить о разработке этой большой программы, которую мы называем "макрофинансовая помощь плюс". И мы сейчас активно работаем, чтобы эта программа заработала, чтобы мы смогли предоставить первые объемы финансирования в начале января следующего года" - сказал он.

По его словам, ранее речь шла о меньших суммах на 2023 год.

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Он признал, что Венгрия выражала определенные опасения относительно того, каким образом будет организовано оказание помощи на следующий год.

"Мы со всеми странами ЕС, в том числе Венгрией, этот вопрос обсуждаем и надеемся получить решение Европарламента и государств-членов уже в начале декабря, чтобы начать выдавать помощь уже в начале января", - заявил Домбровскис.

Напомним, Европейская комиссия 9 ноября предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год. Эта помощь будет предоставлена в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями, начиная с января 2023 года.

Однако Европейскому Союзу нужно будет внести изменения в законодательство, чтобы технически было возможно предоставить Украине первые средства из нового пакета.

Темы: ЕСденьги
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