Посольство РФ бідкається через сплюндрований у Ризі пам’ятник Пушкіну

У Ризі сплюндровано пам'ятник російському поету Александру Пушкіну - невідомі облили скульптуру і вказівні таблички фарбою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Святкування Дня незалежності Латвії розпочалося з акту вандалізму щодо пам'ятника великому російському поету А.С.Пушкіну в центральному парку Риги. Такі ось духовно-моральні орієнтири превалюють у сучасному латвійському суспільстві. Робіть висновки", - заявили у російському посольстві.

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Держполіція Латвії повідомила, що екіпаж поліції виїхав на місце для констатації факту вандалізму.