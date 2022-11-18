Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посольство РФ бідкається через сплюндрований у Ризі пам’ятник Пушкіну

П'ятниця, 18 листопада 2022, 14:35

У Ризі сплюндровано пам'ятник російському поету Александру Пушкіну - невідомі облили скульптуру і вказівні таблички фарбою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Святкування Дня незалежності Латвії розпочалося з акту вандалізму щодо пам'ятника великому російському поету А.С.Пушкіну в центральному парку Риги. Такі ось духовно-моральні орієнтири превалюють у сучасному латвійському суспільстві. Робіть висновки", - заявили у російському посольстві.

Реклама:

Держполіція Латвії повідомила, що екіпаж поліції виїхав на місце для констатації факту вандалізму.

 

Теми: РосіяЛатвія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Росія
Губернатор заявив про "неопізнаний об'єкт" над російським Псковом
Затриманий у Швеції шпигун допомагав з експортом підсанкційних товарів до РФ
Послів РФ і Білорусі знову запросять на вручення Нобелівської премії в Стокгольмі
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: