Посольство РФ жалуется из-за оскверненного в Риге памятника Пушкину
Пятница, 18 ноября 2022, 14:35
В Риге осквернили памятник российскому поэту Александру Пушкину - неизвестные облили скульптуру и указательные таблички краской.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.
"Празднование Дня независимости Латвии началось с акта вандализма в отношении памятника великому русскому поэту А.С.Пушкину в центральном парке Риги. Такие вот духовно-нравственные ориентиры превалируют в современном латвийском обществе. Делайте выводы", - заявили в российском посольстве.
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Госполиция Латвии сообщила, что экипаж полиции выехал на место для констатации факта вандализма.