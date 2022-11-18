Посольство РФ жалуется из-за оскверненного в Риге памятника Пушкину

В Риге осквернили памятник российскому поэту Александру Пушкину - неизвестные облили скульптуру и указательные таблички краской.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Празднование Дня независимости Латвии началось с акта вандализма в отношении памятника великому русскому поэту А.С.Пушкину в центральном парке Риги. Такие вот духовно-нравственные ориентиры превалируют в современном латвийском обществе. Делайте выводы", - заявили в российском посольстве.

Госполиция Латвии сообщила, что экипаж полиции выехал на место для констатации факта вандализма.