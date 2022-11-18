Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін летить у Єреван на саміт ОДКБ

"Європейська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 16:12

Президент Росії Владімір Путін наступного тижня летить у Вірменію для участі в саміті ОДКБ.

Про це журналістам у п’ятницю повідомив речник Кремля Дмитрій Пєсков, пише "Європейська правда".

Саміт глав держав-членів ОДКБ відбудеться у столиці Вірменії 23 листопада під головуванням прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

В організації заявили, що одним із найважливіших питань стане "вдосконалення системи кризового реагування ОДКБ та обговорення спільних заходів щодо надання допомоги Республіці Вірменія".

У ході сесії, як очікується, буде ухвалено декларацію. 

Планують підписати низку документів, зокрема, про "оснащення миротворчих сил сучасними озброєнням, військовою та спеціальною технікою, спільне формування радіаційного, хімічного та біологічного захисту".

На саміті, який відбувся наприкінці жовтня, лідери держав ОДКБ обговорили "перспективну" реакцію на загострення на вірменсько-азербайджанському кордоні та домовилися розглянути його в листопаді.

ВІДЕО ДНЯ

Після цього Путін прийняв лідерів Азербайджану та Вірменії Ільхама Алієва та Нікола Пашиняна, щоб обговорити питання врегулювання відносин між державами. За підсумками було ухвалено заяву без жодних проривних домовленостей.

Теми: ПутінВірменія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Війна закінчиться до кінця весни – заступник міністра оборони

фотоСБУ викрила банду, яка пропонувала українським ухилянтам виїзд до Росії

ДТП з кортежем Зеленського: за два місяці розслідування - без підозр

До Херсона прибув перший з початку великої війни потяг зі столиці

Зеленський закликав партнерів проявити лідерство у реалізації 10 кроків "формули миру"

Депутата від ОПЗЖ призначили радником голови Херсонської ОВА

Усі новини...
Путін
Путін уперше з початку війни провів засідання Радбезу очно
Ердоган обговорив із Путіним зерновий коридор і переговори з Україною
Путін зібрав Радбез поговорити про цивільну оборону
Останні новини
14:58
фото, відеоБіля Санкт-Петербурга вибухнув газопровід, велика пожежа
14:51
Бібліотека на льодовому материку: полярники розказали про "зачистку" та оновлення книжок
14:25
ФСБ створила спецгрупи для полювання на партизанів - "Спротив"
13:57
Стартує Чемпіонат світу з футболу 2022 в Катарі: чому його уже вважають провальним
13:34
Війна закінчиться до кінця весни – заступник міністра оборони
13:30
Що робити, якщо ви стали свідком ДТП: алгоритм дій від МОЗ
13:25
У Литві зібрали кошти на другий морський дрон для України з назвою "PEACE Да"
13:04
"Зернова ініціатива": за 2 дні з українських портів вийшли 9 суден з агропродукцією
12:46
фотоСБУ викрила банду, яка пропонувала українським ухилянтам виїзд до Росії
12:35
Рейд зі снайперами, ніч у поліції, сусідка з сокирою і обіймами. Як син шукав батька у звільненому Херсоні
Усі новини...