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Путін летить у Єреван на саміт ОДКБ

"Європейська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 15:12

Президент Росії Владімір Путін наступного тижня летить у Вірменію для участі в саміті ОДКБ.

Про це журналістам у п’ятницю повідомив речник Кремля Дмитрій Пєсков, пише "Європейська правда".

Саміт глав держав-членів ОДКБ відбудеться у столиці Вірменії 23 листопада під головуванням прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

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В організації заявили, що одним із найважливіших питань стане "вдосконалення системи кризового реагування ОДКБ та обговорення спільних заходів щодо надання допомоги Республіці Вірменія".

У ході сесії, як очікується, буде ухвалено декларацію. 

Планують підписати низку документів, зокрема, про "оснащення миротворчих сил сучасними озброєнням, військовою та спеціальною технікою, спільне формування радіаційного, хімічного та біологічного захисту".

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На саміті, який відбувся наприкінці жовтня, лідери держав ОДКБ обговорили "перспективну" реакцію на загострення на вірменсько-азербайджанському кордоні та домовилися розглянути його в листопаді.

Після цього Путін прийняв лідерів Азербайджану та Вірменії Ільхама Алієва та Нікола Пашиняна, щоб обговорити питання врегулювання відносин між державами. За підсумками було ухвалено заяву без жодних проривних домовленостей.

Теми: ПутінВірменія
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