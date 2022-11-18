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Путин летит в Ереван на саммит ОДКБ

"Европейская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 16:12

Президент России Владимир Путин на следующей неделе летит в Армению для участия в саммите ОДКБ.

Об этом журналистам в пятницу сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда".

Саммит глав государств-членов ОДКБ состоится в столице Армении 23 ноября под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.

В организации заявили, что одним из важнейших вопросов станет "совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Республике Армения".

В ходе сессии, как ожидается, будет принята декларация. 

Планируется подписать ряд документов, в частности, об "оснащении миротворческих сил современным вооружением, военной и специальной техникой, совместном формировании радиационной, химической и биологической защиты".

На саммите, который состоялся в конце октября, лидеры государств ОДКБ обсудили "перспективную" реакцию на обострение на армяно-азербайджанской границе и договорились рассмотреть его в ноябре.

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После этого Путин принял лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, чтобы обсудить вопросы урегулирования отношений между государствами. По итогам было принято заявление без каких-либо прорывных договоренностей.

Темы: ПутинАрмения
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