Митники вилучили в українця американський літак, який той віз до Молдови

Одеські митники вилучили у чоловіка на пункті пропуску американський літак, який той віз до Молдови на причепі.

Джерело: пресслужба митниці

Дослівно: "Легкомоторне повітряне судно CESSNA 182R переміщував до Молдови громадянин України на причепі вантажівки через пункт пропуску "Старокозаче-Тудора".

Під час здійснення митних формальностей з’ясувалося, що літак було ввезено під зобов’язання про зворотне вивезення у термін, який сплив 3 місяці тому".

Деталі: У митниці наголосили, що не отримували заяв про продовження строку тимчасового ввезення, як передбачено законодавством. Літак забрали у власника.

Митники склали протокол про порушення митних правил за ознаками частини 6 статті 481 Митного кодексу України. Власнику загрожує штраф у 170 000 грн або конфіскація літака. Подальшу долю повітряного судна вирішить суд.

Довідково: Cessna — американська компанія-виробник літаків, починаючи від малих двомісних із поршневими двигунами й до реактивних літаків бізнес-класу.