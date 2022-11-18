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Митники вилучили в українця американський літак, який той віз до Молдови

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 18 листопада 2022, 15:53
Митники вилучили в українця американський літак, який той віз до Молдови
Вилучений літак, фото з пресслужби митниці

Одеські митники вилучили у чоловіка на пункті пропуску американський літак, який той віз до Молдови на причепі. 

Джерело: пресслужба митниці 

Дослівно: "Легкомоторне повітряне судно CESSNA 182R переміщував до Молдови громадянин України на причепі вантажівки через пункт пропуску "Старокозаче-Тудора".

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Під час здійснення митних формальностей з’ясувалося, що літак було ввезено під зобов’язання про зворотне вивезення у термін, який сплив 3 місяці тому".

Деталі: У митниці наголосили, що не отримували заяв про продовження строку тимчасового ввезення, як передбачено законодавством. Літак забрали у власника. 

 

Митники склали протокол про порушення митних правил за ознаками частини 6 статті 481 Митного кодексу України. Власнику загрожує штраф у 170 000 грн або конфіскація літака. Подальшу долю повітряного судна вирішить суд.

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Довідково: Cessna — американська компанія-виробник літаків, починаючи від малих двомісних із поршневими двигунами й до реактивних літаків бізнес-класу.

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