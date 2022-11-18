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Таможенники изъяли у украинца американский самолет, который тот вез в Молдову

Татьяна ЛозовенкоПятница, 18 ноября 2022, 16:53
Изъятый самолет, фото из пресс-службы таможни

Одесские таможенники изъяли у мужчины на пункте пропуска американский самолет, который тот вез в Молдову на прицепе. 

Источник: пресс-служба таможни 

Дословно: "Легкомоторное воздушное судно CESSNA 182R перемещал в Молдову гражданин Украины на прицепе грузовика через пункт пропуска "Староказачье-Тудора".

При осуществлении таможенных формальностей выяснилось, что самолет был ввезен под обязательство об обратном вывозе в срок, который истек 3 месяца назад".

Детали: В таможне отметили, что не получали заявлений о продлении срока временного ввоза, как предусмотрено законодательством. Самолет забрали у владельца. 

 

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам части 6 статьи 481 Таможенного кодекса Украины. Владельцу грозит штраф в 170 000 грн или конфискация самолета. Дальнейшую судьбу воздушного судна решит суд.

 

Справка: Cessna - американская компания-производитель самолетов, начиная от малых двухместных с поршневыми двигателями и до реактивных самолетов бизнес-класса.

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