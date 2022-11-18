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Заміновано 30% території України, це як дві Австрії – ДСНС

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 листопада 2022, 16:23
Заміновано 30% території України, це як дві Австрії – ДСНС
ілюстративне фото МінТОТ

На сьогодні внаслідок агресії РФ заміновано близько 30% території України, що за масштабами приблизно дорівнює двом територіям Австрії.

Джерело: голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук в ефірі телемарафону, повідомляє сайт ДСНС

Пряма мова: "Площа та об`єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом".

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Деталі: Крук зазначив, що на Херсонщині та Миколаївщині активно триває очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Розмінуванню підлягає понад 8 тисяч квадратних кілометрів. Із них близько 7 тисяч квадратних кілометрів – територія Херсонської області та до 1,5 тисяч – Миколаївської.

"Маю надію, що найближчими днями на деокупованих територіях буде відновлено електроенергію та запрацюють системи життєзабезпечення. Декілька місяців знадобляться структурам, які там працюють, для відновлення повноцінного життя на території Херсонщини", - повідомив голова ДСНС.

Теми: мінуванняДСНС
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