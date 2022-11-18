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Заминировано 30% территории Украины, это как две Австрии – ГСЧС

Катерина ТищенкоПятница, 18 ноября 2022, 16:23
Заминировано 30% территории Украины, это как две Австрии – ГСЧС
иллюстративное фото МинВОТ

На сегодня в результате агрессии РФ заминировано около 30% территории Украины, что по масштабам примерно равно двум территориям Австрии.

Источник: председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук в эфире телемарафона, сообщает сайт ГСЧС

Прямая речь: "Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом".

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Детали: Крук отметил, что на Херсонщине и Николаевщине активно продолжается очистка деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов. Разминированию подлежит более 8 тысяч квадратных километров. Из них около 7 тысяч квадратных километров - территория Херсонской области и до 1,5 тысяч - Николаевской.

"Надеюсь, что в ближайшие дни на деоккупированных территориях будет восстановлена электроэнергия и заработают системы жизнеобеспечения. Несколько месяцев понадобятся структурам, которые там работают, для восстановления полноценной жизни на территории Херсонщины", - сообщил глава ГСЧС.

Темы: минированиеГСЧС
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