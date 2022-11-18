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За 4,5 місяці візового режиму росіянам видали 10 віз в Україну

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 листопада 2022, 17:10
За 4,5 місяці візового режиму росіянам видали 10 віз в Україну
NurPhoto via Getty Images

З 1 липня, коли почав діяти візовий режим з Росією, громадянам РФ було видано 10 віз на в’їзд в Україну.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "З моменту запровадження візового режиму видано 10 віз".

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Що передувало: З 1 липня 2022 року почало діяти рішення про візовий режим з громадянами Російської Федерації. Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину потрібно обґрунтовувати заздалегідь.

Однак прикордонники попереджали, що віза ще не гарантує безперешкодного в’їзду до України, адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. 

Виправлено: Початково в заголовку йшлося про те, що в Україну пустили 10 росіян, однак наразі УП не має даних про те, скільки з тих, хто отримав візи, перетнули кордон.

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Теми: Росіявізикордон
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