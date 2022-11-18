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За 4,5 месяца визового режима россиянам выдали 10 виз в Украину

Катерина ТищенкоПятница, 18 ноября 2022, 18:10
NurPhoto via Getty Images

С 1 июля, когда начал действовать визовый режим с Россией, гражданам РФ было выдано 10 виз на въезд в Украину.

Источник: представитель МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "С момента введения визового режима выдано 10 виз".

Что предшествовало: С 1 июля 2022 года вступил в силу указ о визовом режиме с гражданами Российской Федерации. Теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину нужно обосновывать заранее.

Однако пограничники предупреждали, что виза еще не гарантирует беспрепятственного въезда в Украину, ведь владельцы визы должны соответствовать и другим условиям пересечения украинской границы.

Исправлено: Изначально в заголовке говорилось о том, что в Украину пустили 10 россиян, однако пока УП не имеет данных о том, сколько из тех, кто получил визы, пересекли границу.

Темы: Росcиявизыграница
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