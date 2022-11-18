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Окупанти перемістили окремі підрозділи з Херсонщини на Луганщину – Генштаб

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 листопада 2022, 18:41
російські мобілізовані, ілюстративне фото Getty Images

Окремі підрозділи російських окупаційних військ переміщено з Херсонського напрямку в місто Новоайдар на Луганщині.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "За наявною інформацією, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку".

Деталі: Генштаб також повідомляє, що з метою нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Михайлівки на тимчасово зайнятій території Запорізької області для виготовлення захисних конструкцій окупанти планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області.

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Теми: ГенштабХерсонська областьЛуганська областьвійна
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