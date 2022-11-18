Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты переместили отдельные подразделения с Херсонщины на Луганщину – Генштаб

Катерина ТищенкоПятница, 18 ноября 2022, 17:41
Оккупанты переместили отдельные подразделения с Херсонщины на Луганщину – Генштаб
российские мобилизованные, иллюстративное фото Getty Images

Отдельные подразделения российских оккупационных войск перемещены с Херсонского направления в город Новоайдар в Луганской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "По имеющейся информации, в город Новоайдар Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления".

Реклама:

Детали: Генштаб также сообщает, что с целью наращивания инженерного оборудования оборонительных рубежей в районе Михайловки на временно занятой территории Запорожской области для изготовления защитных конструкций оккупанты планируют использование мощностей предприятий в Пришибе Запорожской области.

Темы: ГенштабХерсонская областьЛуганская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Генштаб
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Защитники уничтожили еще 530 оккупантов и 14 танков врага
В районе Марьинки Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов – сводка
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: