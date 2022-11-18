Оккупанты переместили отдельные подразделения с Херсонщины на Луганщину – Генштаб

Отдельные подразделения российских оккупационных войск перемещены с Херсонского направления в город Новоайдар в Луганской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "По имеющейся информации, в город Новоайдар Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления".

Детали: Генштаб также сообщает, что с целью наращивания инженерного оборудования оборонительных рубежей в районе Михайловки на временно занятой территории Запорожской области для изготовления защитных конструкций оккупанты планируют использование мощностей предприятий в Пришибе Запорожской области.