Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты переместили отдельные подразделения с Херсонщины на Луганщину – Генштаб

Катерина ТищенкоПятница, 18 ноября 2022, 18:41
российские мобилизованные, иллюстративное фото Getty Images

Отдельные подразделения российских оккупационных войск перемещены с Херсонского направления в город Новоайдар в Луганской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "По имеющейся информации, в город Новоайдар Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления".

Детали: Генштаб также сообщает, что с целью наращивания инженерного оборудования оборонительных рубежей в районе Михайловки на временно занятой территории Запорожской области для изготовления защитных конструкций оккупанты планируют использование мощностей предприятий в Пришибе Запорожской области.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГенштабХерсонская областьЛуганская областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде за границу, чтобы снизить нагрузку на энергосистему

видеоВ Киев прибыл премьер Британии Риши Сунак

Возле Санкт-Петербурга горит газопровод

Война закончится к концу весны - заместитель министра обороны

фотоСБУ разоблачила банду, которая предлагала украинским уклонистам выезд в Россию

ДТП с кортежем Зеленского: за два месяца расследования - без подозрений

Все новости...
Генштаб
В Скадовске ВСУ уничтожили около 50 оккупантов – сводка Генштаба
Защитники за сутки уничтожили 350 оккупантов и 5 артиллерийских систем
Минус 102 воздушные цели, пункты управления и склады оружия РФ: достижения ВСУ за неделю
Последние новости
17:11
Кулеба: Путин стремится к замораживанию конфликта, что станет бомбой замедленного действия
17:08
Результат мобилизации в РФ: больше ненависти к украинцам, а не к Кремлю – Руденко
17:02
На освобожденной Херсонщине подорвалось авто, есть погибшие и раненые гражданские
16:53
Премьер Британии в Киеве пообещал усилить ПВО Украины 125 зенитными пушками
16:51
"Укрнафта" провела первые торги сжиженным газом при новом руководстве
16:43
Россия держит в двух морях 6 кораблей с 80 "Калибрами" - ВМС
16:25
РФ массированными ударами пытается истощить украинскую ПВО - Пентагон
16:06
В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде за границу, чтобы снизить нагрузку на энергосистему
15:51
Депутат от ОПЗЖ сообщил, что не будет советником главы Херсонской ОГА
15:41
видеоВ Киев прибыл премьер Британии Риши Сунак
Все новости...