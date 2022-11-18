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Україна вироблятиме важке озброєння і військову техніку щонайменше з шістьма країнами НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 19:29

Державний концерн "Укроборонпром" спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку щонайменше з шістьма країнами-членами НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті державного концерну.

"Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО. Укроборонпром спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум з 6-ма країнами-членами Альянсу" - йдеться у повідомлення.

Зокрема, йдеться про такі країни, як Польща, Чехія, Франція, Данія та ще кілька, укладені угоди з якими не передбачають розголошення будь-яких даних.

"Так, ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння. Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях" - заявляють в "Укроборонпромі".

"Для прискореного розвитку наявних міжнародних оборонних проєктів та появи нових Укроборонпром та Міністерство закордонних справ домовилися про подальшу координацію дій. Це має допомогти залучити більше іноземних партнерів до зміцнення оборонно-промислового комплексу України", - додали в Укроборонпромі.

Однією з останніх укладених угод була угода з Чехією. Державний концерн "Укроборонпром" і Міжурядова агенція оборонної співпраці при Міністерстві оборони Чеської Республіки домовились про створення спільного оборонного кластера. Це відбулося згідно з досягнутими домовленостями між президентом України Володимиром Зеленським та чеським прем’єр-міністром Петром Фіалою.

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Теми: УкраїнаНАТОзброявиробництво
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