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Украина будет производить тяжелое вооружение и военную технику как минимум с шестью странами НАТО

"Европейская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 19:29

Государственный концерн "Укроборонпром" будет совместно производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику по меньшей мере с шестью странами-членами НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте государственного концерна.

"Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. Укроборонпром совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с 6-ю странами-членами Альянса", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о таких странах, как Польша, Чехия, Франция, Дания и еще несколько, заключенные соглашения с которыми не предусматривают разглашение каких-либо данных.

"Так, мы создаем совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и совместно разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используем как имеющиеся мощности, так и вновь созданные в безопасных местах", - заявляют в "Укроборонпроме".

"Для ускоренного развития имеющихся международных оборонных проектов и появления новых Укроборонпром и Министерство иностранных дел договорились о дальнейшей координации действий. Это должно помочь привлечь больше иностранных партнеров к укреплению оборонно-промышленного комплекса Украины", - добавили в Укроборонпроме.

Одним из последних заключенных соглашений было соглашение с Чехией. Государственный концерн "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества при Министерстве обороны Чешской Республики договорились о создании совместного оборонного кластера. Это произошло согласно достигнутым договоренностям между президентом Украины Владимиром Зеленским и чешским премьер-министром Петром Фиалой.

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Темы: УкраинаНАТОоружиепроизводство
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