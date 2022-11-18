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Орбан запропонував альтернативу плану ЄС із підтримки України на 18 млрд євро

"Європейська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 19:31
віктор орбан, Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Portfolio.

Орбан запропонував країнам-членам ЄС подивитися, скільки коштів вони хочуть виділити на діяльність в Україні, і розподілити їх між собою у "справедливий та пропорційний" спосіб.

"Зазначену суму, 60-70 мільярдів форинтів (147-172 мільйони євро) на рік, Угорщина виділятиме з національного бюджету в межах двосторонньої угоди з Україною", – пояснив Орбан.

"Угорщина заявила, що підтримуватиме український народ, але не готова ставити інтереси України вище своїх власних", – додав він.

Відмова угорського уряду від механізму спільних запозичень останніми днями зазнала гострої критики з боку низки провідних західноєвропейських політиків. Разом з тим, окреслення можливості прямої бюджетної підтримки з боку Угорщини є принципово новим елементом у політиці уряду щодо підтримки України.

На останньому засіданні уряду глава адміністрації Орбана Гергей Гуйяш натякнув, що Угорщина готова підтримати Україну фінансово, але виступає проти спільних запозичень з ЄС.

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Нагадаємо, Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з січня 2023 року.

Однак Європейському Союзу потрібно буде внести зміни до законодавства для того, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового пакета.

Теми: УгорщинаЄСУкраїна
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