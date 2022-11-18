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Орбан предложил альтернативу плану ЕС по поддержке Украины на 18 млрд евро

"Европейская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 19:31
виктор орбан, Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу вновь выступил против плана Европейской комиссии по предоставлению Украине помощи в размере 18 млрд евро на 2023 год и предложил альтернативу в виде двусторонних соглашений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Portfolio.

Орбан предложил странам-членам ЕС посмотреть, сколько средств они хотят выделить на деятельность в Украине, и распределить их между собой "справедливым и пропорциональным" способом.

"Указанную сумму, 60-70 миллиардов форинтов (147-172 миллиона евро) в год, Венгрия будет выделять из национального бюджета в рамках двустороннего соглашения с Украиной", - пояснил Орбан.

"Венгрия заявила, что будет поддерживать украинский народ, но не готова ставить интересы Украины выше своих собственных", - добавил он.

Отказ венгерского правительства от механизма совместных заимствований в последние дни подвергся острой критике со стороны ряда ведущих западноевропейских политиков. Вместе с тем определение возможности прямой бюджетной поддержки со стороны Венгрии является принципиально новым элементом в политике правительства по поддержке Украины.

На последнем заседании правительства глава администрации Орбана Гергей Гуйяш намекнул, что Венгрия готова поддержать Украину финансово, но выступает против совместных заимствований с ЕС.

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Напомним, Европейская комиссия 9 ноября предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год. Эта помощь будет предоставлена в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями, начиная с января 2023 года.

Однако Европейскому Союзу нужно будет внести изменения в законодательство, чтобы технически было возможно предоставить Украине первые средства из нового пакета.

Темы: ВенгрияЕСУкраина
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