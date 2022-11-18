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Зеленський: Країни Африки почали розплющувати очі після блокування Росією зерна

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 листопада 2022, 18:45
Зеленський: Країни Африки почали розплющувати очі після блокування Росією зерна
Зеленський під час спілкування зі студентами Ірландії, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що країни Африки почали змінювати своє ставлення до РФ і підтримувати Україну після блокування Росією експорту зерна з портів Чорноморського регіону.

Джерело: Зеленський під час спілкування зі студентською спільнотою Ірландії, повідомляє сайт президента

Пряма мова: "Сьогодні поступово, країна за країною, держави Африканського континенту починають розбиратися, що відбулося. Що вони були дезінформовані. Що Росія – справді агресор, що вона не поважає свободу, не підтримує життя, а робить навпаки. Кілька країн з’явилося на Африканському континенті, які нас підтримують, і ми це бачимо за результатами голосування за резолюції".

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"Африканські країни побачили, як Росія абсолютно ганебно заблокувала Чорне море. Заблокувала постачання зерна – пшениці, кукурудзи – з України до Африканського континенту… І коли країни почали це бачити, коли суспільства деяких країн почали це відчувати, тоді вони почали розплющувати очі".

Деталі: Зеленський нагадав підсумки голосування за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН щодо підтримки територіальної цілісності України та засудження агресії Росії проти нашої держави. Резолюцію підтримали понад 140 держав, серед яких з’явилися і африканські країни.

Також, за його словами, деякі країни Африки вперше продемонстрували підтримку на дипломатичному майданчику Кримської платформи, робота якої спрямована на деокупацію Криму.

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Водночас, як сказав президент, залишаються деякі країни Африки, які на рівні лідерів не бачать ані деструктивних дій Росії, ані допомоги України, яка ініціювала програми підтримки держав, що страждають від продовольчої кризи. На думку Зеленського, це відбувається, зокрема, через потужний вплив російської пропаганди та дезінформації, яка поширюється на Африканському континенті останні 30 років.

Президент зазначив, що нині одним із ключових завдань для України й для нього особисто є об’єднання всього світу, зокрема й країн Африки, задля тиску на Росію з метою припинення її агресії на українській території.

Передісторія:

  • Під час повномасштабного вторгнення в Україну Росія блокувала вихід суден з українських портів, які експортували зерно, зокрема, до найбідніших країн світу. За словами високого представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, через загострену війною Росії в Україні глобальну продовольчу кризу 323 мільйони людей опинилися на межі голоду.
  • 22 липня у Стамбулі була підписана зернова угода, що мала діяти до 19 листопада. Вона передбачає розблокування роботи трьох українських портів, Одеського, Чорноморського та порту "Південний", для експорту українського продовольства. 
  • Росія гальмує роботу "зернової ініціативи" з жовтня, і наприкінці місяця "призупинила її виконання". Після повернення росіян до роботи "зернової ініціативи" кількість перевірених суден впала до 8-9 за день, хоча під час їхнього проведення інспекторами ООН та Туреччини кількість перевірених суден сягала 46.
  • 17 листопада у Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.

Теми: ЗеленськийАфрикаРосіязерно
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