Зеленский: Страны Африки начали открывать глаза после блокировки Россией зерна
Президент Владимир Зеленский заявляет, что страны Африки начали менять свое отношение к РФ и поддерживать Украину после блокировки Россией экспорта зерна из портов Черноморского региона.
Источник: Зеленский во время общения со студенческим сообществом Ирландии, сообщает сайт президента
Прямая речь: "Сегодня постепенно, страна за страной, государства Африканского континента начинают разбираться, что произошло. Что они были дезинформированы. Что Россия – действительно агрессор, что она не уважает свободу, не поддерживает жизнь, а делает наоборот. Несколько стран появилось на Африканском континенте, которые нас поддерживают, и мы это видим по результатам голосования за резолюции".
"Африканские страны увидели, как Россия абсолютно позорно заблокировала Черное море. Заблокировала поставки зерна – пшеницы, кукурузы – из Украины на Африканский континент... И когда страны начали это видеть, когда общества некоторых стран начали это чувствовать, тогда они начали открывать глаза".
Детали: Зеленский напомнил итоги голосования за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по поддержке территориальной целостности Украины и осуждения агрессии России против нашего государства. Резолюцию поддержали более 140 государств, среди которых появились и африканские страны.
Также, по его словам, некоторые страны Африки впервые продемонстрировали поддержку на дипломатической площадке Крымской платформы, работа которой направлена на деоккупацию Крыма.
В то же время, как сказал президент, остаются некоторые страны Африки, которые на уровне лидеров не видят ни деструктивных действий России, ни помощи Украины, которая инициировала программы поддержки государств, страдающих от продовольственного кризиса. По мнению Зеленского, это происходит, в частности, из-за мощного влияния российской пропаганды и дезинформации, которая распространяется на Африканском континенте последние 30 лет.
Президент отметил, что сейчас одной из ключевых задач для Украины и для него лично является объединение всего мира, в том числе и стран Африки, для давления на Россию с целью прекращения ее агрессии на украинской территории.
Предыстория:
- Во время полномасштабного вторжения в Украину Россия блокировала выход судов из украинских портов, которые экспортировали зерно, в частности, в беднейшие страны мира. По словам высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, из-за обостренного войной России в Украине глобального продовольственного кризиса 323 миллиона человек оказались на грани голода.
- 22 июля в Стамбуле было подписано зерновое соглашение, которое должно было действовать до 19 ноября. Оно предусматривает разблокирование работы трех украинских портов, Одесского, Черноморского и порта "Южный", для экспорта украинского продовольствия.
- Россия тормозит работу "зерновой инициативы" с октября, и в конце месяца "приостановила ее выполнение". После возвращения россиян к работе "зерновой инициативы" количество проверенных судов упало до 8-9 в день, хотя во время их проведения инспекторами ООН и Турции количество проверенных судов достигало 46.
- 17 ноября в Стамбуле договорились о продлении работы "зернового коридора" для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней.