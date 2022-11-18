Зеленский: Страны Африки начали открывать глаза после блокировки Россией зерна

Президент Владимир Зеленский заявляет, что страны Африки начали менять свое отношение к РФ и поддерживать Украину после блокировки Россией экспорта зерна из портов Черноморского региона.

Источник: Зеленский во время общения со студенческим сообществом Ирландии, сообщает сайт президента

Прямая речь: "Сегодня постепенно, страна за страной, государства Африканского континента начинают разбираться, что произошло. Что они были дезинформированы. Что Россия – действительно агрессор, что она не уважает свободу, не поддерживает жизнь, а делает наоборот. Несколько стран появилось на Африканском континенте, которые нас поддерживают, и мы это видим по результатам голосования за резолюции".

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"Африканские страны увидели, как Россия абсолютно позорно заблокировала Черное море. Заблокировала поставки зерна – пшеницы, кукурузы – из Украины на Африканский континент... И когда страны начали это видеть, когда общества некоторых стран начали это чувствовать, тогда они начали открывать глаза".

Детали: Зеленский напомнил итоги голосования за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по поддержке территориальной целостности Украины и осуждения агрессии России против нашего государства. Резолюцию поддержали более 140 государств, среди которых появились и африканские страны.

Также, по его словам, некоторые страны Африки впервые продемонстрировали поддержку на дипломатической площадке Крымской платформы, работа которой направлена на деоккупацию Крыма.

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В то же время, как сказал президент, остаются некоторые страны Африки, которые на уровне лидеров не видят ни деструктивных действий России, ни помощи Украины, которая инициировала программы поддержки государств, страдающих от продовольственного кризиса. По мнению Зеленского, это происходит, в частности, из-за мощного влияния российской пропаганды и дезинформации, которая распространяется на Африканском континенте последние 30 лет.

Президент отметил, что сейчас одной из ключевых задач для Украины и для него лично является объединение всего мира, в том числе и стран Африки, для давления на Россию с целью прекращения ее агрессии на украинской территории.

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