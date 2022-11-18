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Садовий пояснив, чому одним зовсім не вимикають світло, а іншим – тричі на добу

"Українська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 19:11
Садовий пояснив, чому одним зовсім не вимикають світло, а іншим – тричі на добу
андрій садовий, Getty Images

Мер Львова Андрій Садовий пояснив нерівномірність відключення електроенергії по Україні: якщо на вашій лінії лікарня чи інший об’єкт критичної інфраструктури – вам "пощастило".

Джерело: Садовий у Telegram

Пряма мова: "Чому комусь зовсім не вимикають світло, а комусь -  тричі на добу? Якщо на лінії, яка заживляє ваш будинок, розташована лікарня чи інший об’єкт критичної інфраструктури, планово відключати ваш будинок Укренерго скоріш за все не буде. Тому "пощастило" не всім. І тут нема справедливості, це реалії воєнного часу. Я б хотів, щоб кожен з нас це зрозумів".

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Деталі: За словами мера, львів'яни можуть опинитися в ситуації, коли світла і тепла не буде тиждень чи два, і до цього треба готуватися.

Він порадив, щоб там, де це можливо, люди встановлювали пічки-буржуйки та генератори.

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Теми: енергетикаСадовийЛьвів
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