Садовый объяснил, почему одним совсем не выключают свет, а другим – трижды в сутки

Мэр Львова Андрей Садовой объяснил неравномерность отключения электроэнергии по Украине: если на вашей линии больница или другой объект критической инфраструктуры – вам "повезло".

Источник: Садовой в Telegram

Прямая речь: "Почему кому-то совсем не выключают свет, а кому-то – три раза в сутки? Если на линии, которая запитывает ваш дом, расположена больница или другой объект критической инфраструктуры, планово отключать ваш дом "Укрэнерго", скорее всего, не будет. Поэтому "повезло" не всем. И здесь нет справедливости, это реалии военного времени. Я бы хотел, чтобы каждый из нас это понял".

Детали: По словам мэра, львовяне могут оказаться в ситуации, когда света и тепла не будет неделю или две, и к этому надо готовиться.

Он посоветовал, чтобы там, где это возможно, люди устанавливали печки-буржуйки и генераторы.