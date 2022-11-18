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Садовый объяснил, почему одним совсем не выключают свет, а другим – трижды в сутки

"Украинская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 19:11
Садовый объяснил, почему одним совсем не выключают свет, а другим – трижды в сутки
андрей садовой, Getty Images

Мэр Львова Андрей Садовой объяснил неравномерность отключения электроэнергии по Украине: если на вашей линии больница или другой объект критической инфраструктуры – вам "повезло".

Источник: Садовой в Telegram

Прямая речь: "Почему кому-то совсем не выключают свет, а кому-то – три раза в сутки? Если на линии, которая запитывает ваш дом, расположена больница или другой объект критической инфраструктуры, планово отключать ваш дом "Укрэнерго", скорее всего, не будет. Поэтому "повезло" не всем. И здесь нет справедливости, это реалии военного времени. Я бы хотел, чтобы каждый из нас это понял".

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Детали: По словам мэра, львовяне могут оказаться в ситуации, когда света и тепла не будет неделю или две, и к этому надо готовиться.

Он посоветовал, чтобы там, где это возможно, люди устанавливали печки-буржуйки и генераторы.

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Темы: энергетикаСадовыйЛьвов
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