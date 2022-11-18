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У Херсоні з’явилися "Пункти незламності", а вокзал тепер зі світлом

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 листопада 2022, 19:23
У Херсоні з’явилися Пункти незламності, а вокзал тепер зі світлом
"Пункт незламності" в Херсоні, фото з Telegram Тимошенка

У звільненому Херсоні запрацювали перші так звані "Пункти незламності" з теплом, електрикою, їжею та доступом до інтернету.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

 
"Пункт незламності" в Херсоні, фото з Telegram Тимошенка

Дослівно Тимошенко: "У Херсоні запрацювали перші Пункти незламності. Це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися Інтернетом".

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Деталі: Проєкт реалізовано спільно з ДСНС та Херсонською ОВА.

За словами Тимошенка, такі пункти з‘являтимуться по всьому місту та області.

 

Він зазначив, що в Херсоні досі немає електропостачання й висловив сподівання, що його вдасться відновити до кінця поточного тижня.

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Разом з тим, голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що світло з’явилося на херсонському вокзалі.

"Херсонський залізничний вокзал тепер зі світлом", - написав він і опублікував фото.

Теми: Херсонелектроенергіядеокупація
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