В Херсоне появились "Пункты несокрушимости", а вокзал теперь со светом
В освобожденном Херсоне заработали первые так называемые "Пункты несокрушимости" с теплом, электричеством, едой и доступом к интернету.
Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram
Дословно Тимошенко: "В Херсоне заработали первые Пункты несокрушимости. Это специально оборудованные палатки, где можно согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефон, воспользоваться Интернетом".
Детали: Проект реализован совместно с ГСЧС и Херсонской ОГА.
По словам Тимошенко, такие пункты будут появляться по всему городу и области.
Он отметил, что в Херсоне до сих пор нет электроснабжения и выразил надежду, что его удастся восстановить до конца текущей недели.
Вместе с тем, председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич сообщил, что свет появился на херсонском вокзале.
"Херсонский железнодорожный вокзал теперь со светом", - написал он и опубликовал фото.