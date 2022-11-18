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В Херсоне появились "Пункты несокрушимости", а вокзал теперь со светом

Катерина ТищенкоПятница, 18 ноября 2022, 19:23
В Херсоне появились Пункты несокрушимости, а вокзал теперь со светом
"Пункт несокрушимости" в Херсоне, фото из Telegram Тимошенко

В освобожденном Херсоне заработали первые так называемые "Пункты несокрушимости" с теплом, электричеством, едой и доступом к интернету.

Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

 

Дословно Тимошенко: "В Херсоне заработали первые Пункты несокрушимости. Это специально оборудованные палатки, где можно согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефон, воспользоваться Интернетом".

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Детали: Проект реализован совместно с ГСЧС и Херсонской ОГА.

По словам Тимошенко, такие пункты будут появляться по всему городу и области.

 

Он отметил, что в Херсоне до сих пор нет электроснабжения и выразил надежду, что его удастся восстановить до конца текущей недели.

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Вместе с тем, председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич сообщил, что свет появился на херсонском вокзале.

"Херсонский железнодорожный вокзал теперь со светом", - написал он и опубликовал фото.

Темы: Херсонэлектроэнергиядеоккупация
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