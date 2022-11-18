Пішли воювати проти України: російські в'язниці рекордно спорожніли

За вересень-жовтень кількість ув'язнених у чоловічих колоніях Росії скоротилася на рекордні 23 тисячі осіб. Це сталося на тлі вербування в "ПВК Вагнера" і відправки зеків на війну в Україну.

Джерело: "Медиазона" з посиланням на дані Федеральної служби виконання покарань РФ

Деталі: Видання підрахувало, що таких різких стрибків не було жодного разу з 2010 року: навіть наймасовіша за останні роки амністія звільнила меншу кількість росіян за такий короткий час.

За даними ФСВП, які вивчила "Медіазона", на початок серпня у виправних колоніях утримувалося майже 349 тисяч осіб.

Скорочення тюремного населення відбувається на тлі вербування ув'язнених для участі у війні в загонах "ПВК Вагнера" Євгена Пригожина. Близький до Путіна бізнесмен і засновник "ПВК" обіцяє засудженим свободу в обмін на участь у війні проти України.

Повідомляється, що кількість у 23 тисячі зниклих ув'язнених загалом збігається з оцінкою засновниці "Русі, що сидить" Ольги Романової: за її підрахунками, на кінець жовтня кількість завербованих "ПВК Вагнера" перевищила 20 тисяч, а до середини листопада – 30 тисяч.

Нагадаємо: Перші повідомлення про вербування ув'язнених у "ПВК Вагнера" з'явилися в липні. До вересня цей процес став практично публічним, а в Telegram стали з'являтися відео, на яких Пригожин особисто виступає в колоніях. Він обіцяє засудженим, що після пів року участі в бойових діях їх помилують.